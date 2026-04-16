Folla all' inaugurazione di Bukies al Vomero i saluti di Piero Armenti a NapoliToday

Una folla si è radunata all'inaugurazione di Bukies Burger & Cookies nel quartiere Vomero, a Napoli. Il proprietario, un influencer 46enne di Salerno noto per il suo video su New York, ha aperto il locale in via Bernini 39 insieme al socio. Durante l'evento, ha rivolto i propri saluti ai presenti e ai media locali. L'apertura ha attirato numerosi clienti e curiosi nella zona.

Piero Armenti, il 46enne influencer salernitano che ha conquistato il web con "Il mio viaggio a New York", apre Bukies Burger & Cookies al Vomero, con il socio Jana, in via Bernini 39 e manda i saluti a NapoliToday.Tantissima gente alla cerimonia di inaugurazione della paninoteca che ha già.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Bukies apre al Vomero: svelata la data dell'inaugurazioneBukies Burger & Cookies, il locale di smashburger e cookies americani, apre nella zona collinare di Napoli, e più precisamente al Vomero. La mensa scolastica è realtà: bagno di folla per l'inaugurazioneGrande partecipazione oggi pomeriggio 11 febbraio all’inaugurazione della mensa della scuola primaria Falcone e Borsellino di Cadoneghe, tornata...