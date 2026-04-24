La diocesi di una città emiliana ha espresso una richiesta ufficiale di impedire un’esibizione prevista per l’estate, in cui sarebbe presente un artista noto per le sue provocazioni. La decisione ha scatenato una reazione da parte del sindaco, appartenente a un partito di destra, che ha risposto pubblicamente alla richiesta della diocesi. La vicenda coinvolge questioni di libertà artistica e sensibilità religiosa, con il confronto che si svolge tra le istituzioni locali e la Chiesa.

È scontro fra il sindaco leghista Alan Fabbri e la diocesi della città emiliana, dove in estate si dovrebbe esibire Marilyn Manson, provocatorio cantante americano. Il vescovo pro migranti Gian Carlo Perego, a cui non importa dei crocifissi nelle scuole, nega il camerino all’artista perché dentro un convento di suore. Marilyn Manson non è certo uomo che si turbi facilmente, se non altro perché ha costruito una intera carriera sulla provocazione e l’eccesso. Ha creato un personaggio appositamente per scandalizzare, e se non venisse bandito e censurato non avrebbe più senso di esistere. Nel tempo, soprattutto quando era all’apice del successo ormai parecchi anni fa, molte città americane di profonda fede protestante insorgevano contro le sue esibizioni platealmente e anche tristemente blasfeme.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Curia ferrarese contro l’artista «blasfemo»

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