Crypto in Thailandia | via libera ai derivati per le società digitali
In Thailandia, le autorità regolamentari hanno annunciato l'apertura ai derivati per le società del settore digitale, con un termine fissato al 20 maggio per ottenere le licenze necessarie. La nuova proposta di legge elimina l'obbligo di creare entità legali separate per i provider di servizi crypto, consentendo alle aziende di operare senza dover costituire nuove strutture giuridiche. La decisione mira a regolamentare meglio il mercato delle criptovalute nel paese.
? Cosa sapere La SEC thailandese propone licenze derivati per società crypto entro il 20 maggio.. La riforma elimina l'obbligo di nuove entità legali per i provider digitali.. La SEC thailandese ha presentato una proposta per permettere alle società di asset digitali già autorizzate di richiedere licenze per i derivati, eliminando l’obbligo di costituire entità legali separate entro il 20 maggio. Il provvedimento mira a semplificare l’accesso ai prodotti futures per gli investitori retail in Thailandia, riducendo i costi e le complessità burocratiche che attualmente costringono le imprese del settore a creare nuove strutture giuridiche distinte.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: La SEC thailandese propone licenze semplificate per i derivati crypto; Gli investitori esteri fuggono dalla Thailandia: la guerra in Iran e lo shock energetico spengono le speranze di ripresa economica; La SEC della Thailandia prevede di aprire licenze per il business dei derivati di asset digitali, consentendo le domande senza la necessità di costituire una nuova azienda; Thailandia: il sentiment industriale cala a marzo a causa del conflitto in Medio Oriente.
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