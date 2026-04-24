Crotone blitz contro i cannabis shop | 18mila euro di multe e spaccio

La Polizia di Crotone ha effettuato un'operazione in un punto vendita di marijuana, sequestrando 450 grammi di sostanza. Durante il controllo sono state emesse multe per un totale di 18 mila euro nei confronti dei gestori dei distributori automatici di cannabis. L'azione ha coinvolto la Squadra Mobile locale, che ha portato avanti il blitz nel tentativo di contrastare il traffico di droga nella zona.

? Cosa sapere La Squadra Mobile di Crotone sequestra 450 grammi di marijuana in un cannabis shop.. Il blitz contro i distributori automatici genera sanzioni amministrative per 18 mila euro.. La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 450 grammi di infiorescenze di marijuana a Crotone, denunciando un gestore di distributori automatici per detenzione ai fini di spaccio e infliggendo sanzioni per 18 mila euro. L’intervento, coordinato dalla Squadra Mobile, colpisce la vendita illegale di prodotti a base di cannabinoidi attraverso apparecchiature automatizzate. L’operazione nasce dai controlli mirati disposti dal questore Panvino, che hanno preso di mira i cosiddetti cannabis shop della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, blitz contro i cannabis shop: 18mila euro di multe e spaccio Notizie correlate Crotone, blitz di sicurezza: 500 identificati e caccia allo spaccioLa Polizia di Crotone ha coordinato un vasto piano di sicurezza tra i comuni di Crotone, Cirò e Cirò Marina, che ha portato all’identificazione di... “Barber shop”, maxi operazione a Terni: denunce, attività sospese e multe per 90mila euroI carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Terni nei giorni scorsi hanno portato a termine una vasta operazione denominata “Barber Shop” nel... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Blitz della Finanza all'Asp di Crotone, indagine su fondi Pnrr; Il Teorema a Crotone, disposto il carcere per Fabio Manica. Domiciliari per Luchetta e Bisceglia; Crotone carico dopo il blitz di Casarano, c'è fiducia verso i playoff; Blitz notturno nel Crotonese, sequestrati 150 chili di pescato illegale. Crotone, colpaccio a Casarano che sigilla il sesto postoIl Crotone confeziona a Casarano una prova di spessore, impreziosita dalle reti di Zunno e Musso, ormai graditi frequentatori del tabellino ... ilcrotonese.it Redditi medi, la classifica delle città italiane: prima Milano, ultima Crotone - facebook.com facebook