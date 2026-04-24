Crolla palazzina a Napoli era rifugio dei senzatetto

Nella notte a Napoli, un edificio abbandonato è crollato. La struttura era utilizzata come rifugio dai senzatetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno condotto le operazioni di ricerca. Dopo aver ispezionato le macerie, è stato escluso che ci siano persone rimaste sotto. Le cause del crollo non sono ancora state accertate.

A Napoli, nella notte, è crollato un edificio abbandonato: rifugio per i senzatetto, dopo le ricerche, è stata esclusa la presenza di persone sotto le macerie. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crolla palazzina a Napoli, era rifugio dei senzatetto Crolla palazzina a Napoli, era rifugio dei senzatetto Notizie correlate Crolla una palazzina ad Arzano, 34 persone sgomberate: l’edificio era da demolireSono 34 le persone sgomberate ad Arzano, nell'hinterland napoletano, dopo il parziale cedimento di un palazzo in via Zanardelli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, crolla palazzina di quattro piani in centro: si scava tra le macerie; Napoli, crolla palazzina disabitata a Porta Capuana: non ci sono dispersi. Nell'area evacuate diverse famiglie; Napoli, crolla una palazzina nella notte. Si scava tra le macerie; Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana. Manfredi: Basta case abbandonate, sono pericolo. Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it Napoli, crolla palazzina a Porta Capuana: si cerca tra le macerie(LaPresse) Una palazzina disabitata è crollata intorno all'una di notte a Napoli, in via Siniscalchi, vicino a piazza Enrico De Nicola e Porta Capuana. A crollare è stata ... ilmessaggero.it NanoTV. . #Napoli- Porta Capuana, crolla palazzina: ricerche tra le macerie per escludere dispersi Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Napoli, crolla una palazzina a Porta Capuana: si scava anche a mani nude. «Era rifugio di senzatetto» x.com