Crisi energetica è allarme gas | il conto lo pagheremo fino al 2030

Da lanotiziagiornale.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi energetica continua a preoccupare, con un aumento della domanda di gas naturale che si prevede durerà fino al 2030. Le tensioni sui mercati internazionali e le difficoltà di approvvigionamento stanno contribuendo a un aumento dei costi e a una maggiore instabilità nel settore. Le conseguenze si riflettono sui prezzi dell’energia e sui bilanci delle famiglie e delle imprese, con effetti che si protrarranno negli anni a venire.

Il peggio deve ancora venire. Lo shock energetico è appena iniziato e, sul fronte del gas, avrà effetti fino al 2030. L’allarme viene lanciato dal Rapporto trimestrale sul mercato del gas dell’Agenzia internazionale dell’energia ( Iea ): il conflitto in Medio Oriente, da inizio marzo, ha causato una perdita di 120 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto che si farà sentire in tutto il periodo 2026-2030. L’analisi mostra come lo shock dell’offerta e i danni alle infrastrutture stiano anche portando un aumento della volatilità dei prezzi. E le conseguenze, al di là dell’impatto che si protrarrà per quattro anni, prolungheranno “la tensione sui mercati fino al 2026 e al 2027”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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