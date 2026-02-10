Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori con la fecondazione in vitro | Siamo pronti per il secondo figlio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez annunciano di essere pronti per il secondo figlio. La coppia rivela di aver scelto la fecondazione in vitro, dopo aver tentato senza successo in modo naturale. “La scienza ha realizzato il sogno senza subire troppe sofferenze”, spiegano, confermando di aver intrapreso con entusiasmo questo percorso per allargare la famiglia.

