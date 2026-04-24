Crans Montana la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche

La Svizzera ha annunciato che firmerà una richiesta di rimborso all’Italia per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion in relazione al ricovero di tre giovani italiani rimasti feriti durante l’incendio al locale Le Constellation a Crans Montana. La decisione si basa sulle spese sostenute dal sistema sanitario svizzero per assistere i ragazzi coinvolti nell’incidente.

La Svizzera intende chiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale Le Constellation a Crans Montana. E’ quanto si apprende da fonti informate. E’ quanto- spiegano le stesse fonti – sarebbe stato comunicato in un incontro avvenuto oggi tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard. Alla base della richiesta ci sarebbero questioni normative che non permetterebbero al Cantone di farsi carico delle spese. Questo articolo Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi

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