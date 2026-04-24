Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 24 al 26 aprile

Questo fine settimana a Venezia e nei suoi dintorni, dal 24 al 26 aprile, ci sono diverse iniziative da scoprire. Sono in programma mercatini, visite guidate, spettacoli musicali e eventi dedicati al cibo. Tra le proposte più rilevanti ci sono esposizioni di fiori e manifestazioni culturali che si svolgono nel centro storico e nelle zone limitrofe. Le attività sono rivolte a residenti e visitatori interessati a vivere momenti autentici e coinvolgenti.

Sono numerose le proposte nel veneziano questo fine settimana, fiori, mercatini, visite guidate, musica, buon cibo, di seguito vediamo quelle da non perdere dal 24 al 26 aprile 2026. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; Cosa fare in Sicilia nel weekend?; Cosa fare questo weekend a Milano? Tutti gli eventi in città dal 17 al 19 aprile 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze. #Benzema: “Il #RealMadrid non è una vera squadra. Il Psg non ha stelle, ma tutti sanno cosa fare”. Chiaro il riferimento a #Vinicius e #Mbappé. A tal proposito, L'Equipe: "Si ostacolano. Con uno solo dei due in campo, il Real ha una percentuale di vittorie del - facebook.com facebook Cosa fare se i figli quasi trentenni non se ne vogliono andare e pesano economicamente sulla famiglia La madre si sente in colpa, ma quella dei figli non è una forma di egoismo Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata x.com