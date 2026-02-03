Sylvester Stallone e Cole Hauser nella serie sul truffatore che ha creato il poker a Las Vegas

Sylvester Stallone si mette dietro le quinte e produce una nuova serie TV. La storia si concentra sulle origini del poker a Las Vegas e vede protagonista Cole Hauser, noto per il suo ruolo in Yellowstone. La serie promette di svelare i retroscena di un mondo fatto di truffe e scommesse, portando gli spettatori nel cuore della città del gioco d’azzardo.

Una nuova grintosa serie farà luce sulle origini del gioco d'azzardo a Las Vegas: Stallone produrrà lo show interpretato dalla star di Yellowstone. Sylvester Stallone e l'universo di Yellowstone tornano a sfiorarsi. Dopo aver collaborato con Taylor Sheridan nella fortunata serie Tulsa King, il divo muscolare unirà le forze con la star Cole Hauser producendo un nuovo show intitolato Blood Aces. La serie, in fase di sviluppo con MGM Television, promette di esplorare l'ascesa di una figura fuori dal comune legata alle origini di Las Vegas e ai pericoli del mondo dei gangster che ruotava attorno alla neonata capitale del gioco d'azzardo nel deserto del Nevada, come anticipa Deadline.

