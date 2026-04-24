Convocati Pisa per il Parma assenti Tramoni e Durosinmi | le scelte di Hiljemark

Alla vigilia della partita del 34° turno di Serie A, l’allenatore ha annunciato i calciatori convocati per affrontare il Parma. Tra i presenti ci sono alcuni giocatori, mentre altri come Tramoni e Durosinmi sono rimasti fuori dalla lista. La scelta riguarda esclusivamente le decisioni del tecnico e non sono stati comunicati motivi ufficiali per le assenze. La sfida si giocherà nella giornata di domani.

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