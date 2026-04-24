Controlli in due aziende agricole irregolarità sulla sicurezza Multe per quasi 2mila euro

I carabinieri hanno effettuato controlli in due aziende agricole locali, riscontrando irregolarità relative alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le verifiche sono state svolte nell’ambito delle attività di contrasto al caporalato e ad altri illeciti nel settore agricolo. A seguito delle ispezioni, sono state comminate multe per un totale di circa 2.000 euro. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.