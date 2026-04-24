Controlli in due aziende agricole irregolarità sulla sicurezza Multe per quasi 2mila euro
I carabinieri hanno effettuato controlli in due aziende agricole locali, riscontrando irregolarità relative alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le verifiche sono state svolte nell’ambito delle attività di contrasto al caporalato e ad altri illeciti nel settore agricolo. A seguito delle ispezioni, sono state comminate multe per un totale di circa 2.000 euro. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.
Proseguono i controlli da parte dei carabinieri nelle aziende agricole del territorio, finalizzati al contrasto del fenomeno del caporalato, e non solo. Nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, i militari della Stazione di Cisterna, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e sotto la direzione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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