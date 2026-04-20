Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma | il cast cresce ancora! Ecco i nuovi nomi

Il concerto del Primo Maggio 2026 a Roma si sta consolidando con l'annuncio di nuovi artisti che si aggiungono alla line-up già annunciata. La manifestazione, prevista per il primo maggio, vede un crescente coinvolgimento di musicisti e band di diversi generi, confermando la forte attesa intorno all’evento. La lista completa degli artisti sarà comunicata prossimamente, mentre le prevendite sono già aperte.

Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma prende sempre più forma e annuncia un nuovo blocco di artisti che arricchisce ulteriormente una line-up già molto attesa. L’appuntamento, come da tradizione, torna nella cornice di Piazza San Giovanni in Laterano e promette una giornata di musica capace di unire generazioni e stili diversi. Dopo i primi nomi – tra cui Litfiba nella storica formazione anni ’80, Geolier e Riccardo Cocciante – arriva una nuova ondata di undici artisti che amplia ulteriormente lo spettro musicale dell’evento. Tra i protagonisti dell’annuncio spicca Ermal Meta, pronto a tornare sul palco con la sua scrittura intensa, insieme a Dolcenera, da sempre capace di reinventarsi senza perdere identità.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Concerto Primo Maggio 2026: ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di RomaIl Concerto Primo Maggio 2026 torna a Roma con un’edizione che promette di essere una delle più ricche e significative degli ultimi anni. Leggi anche: 1MNEXT 2026: ecco i 12 finalisti del contest del Concerto del Primo Maggio di Roma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto Primo Maggio Roma 2026: cast e rumors sui conduttori; Concertone Roma, sul palco del Primo Maggio la formazione storica dei Litfiba. Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: cast, scaletta e ordine d’uscitaEdizione 2026 per il classico Concerto Primo Maggio di Roma che anche quest'anno torna in Piazza San Giovanni, dopo la parentesi del 2024 al Circo Massimo. Ecco le prime conferme sul cast, che poi sar ... radiomusik.it Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finoraIl Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, ... tg24.sky.it Il Concerto del Primo Maggio promosso da CGIL, CISL e UIL torna in scena venerdì 1° maggio 2026. Quest’anno il Concertone, attraverso la forza della musica live, mette al centro le performance come strumento di racconto, trasformando il palco in un luogo - facebook.com facebook Geolier al Concerto del Primo Maggio ift.tt/W47TOvw x.com