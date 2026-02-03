Comunicato Stampa | ViviBook da record | 20.000 utenti attivi in 30 giorni e 117 Paesi raggiunti

ViviBook ha raggiunto un risultato sorprendente: in soli 30 giorni, più di 20.000 utenti attivi si sono iscritti alla piattaforma. La crescita ha coinvolto 117 Paesi, dimostrando come il servizio digitale abbia saputo attrarre un pubblico globale in un breve lasso di tempo.

Silicon Valley (USA), 04.02.2026 – La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.

