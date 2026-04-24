Con l’arrivo della primavera, molte donne over 40 stanno aggiornando il guardaroba con nuovi abiti leggeri e colorati. Tra le scelte più popolari ci sono capi comodi, freschi e con fantasie primaverili che si adattano alle giornate più calde. Questi modelli stanno entrando nelle scelte di stile di molte, offrendo alternative pratiche e di tendenza per la stagione.

Con l’arrivo della primavera arriva la voglia di sfoggiare abiti leggeri e colorati in grado di rallegrare le giornate. Quest’anno le tendenze moda di questa stagione sono all’insegna della leggerezza e del colore. Gli abiti si caratterizzano per le loro linee essenziali e mai eccessive. Sono studiate alla perfezione per creare un effetto armonico su ogni tipo di silhouette. Donano un tocco di eleganza e femminilità da indossare in qualsiasi momento della giornata per un look di stile, a qualsiasi età. Questi abiti sono facili da abbinare con capispalla che arricchiscono il look conferendo originalità e personalità. Via libera quindi ad abbinamenti con giacche in denim, trench, blazer, giacche in pelle.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comodi, freschi e con fantasie primaverili: 5 abiti che finalmente entrano nel guardaroba delle over 40

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