Colonia-Leverkusen sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:30 si disputa la partita tra Colonia e Leverkusen, con le formazioni ufficiali già annunciate. La squadra ospite arriva dopo aver concluso la sua partecipazione in DFB Pokal e ora affronta la sfida in trasferta contro il club guidato da Wagner. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, in attesa del calcio in campo.

Il Leverkusen dopo aver chiuso la sua avventura in DFB Pokal cerca fortuna quest’oggi in casa del Colonia di Wagner. I Geissboecken con il pareggio contro il St. Pauli allungano a 5 la striscia di risultati utili consecutivi e e vedono sempre di più la salvezza. Il margine di 5 punti a 4 giornate dalla fine permette di dormire sonni tranquilli, e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Leverkusen (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Colonia-Leverkusen (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Leverkusen dopo aver chiuso la sua avventura in DFB Pokal cerca fortuna quest’oggi in casa del Colonia di Wagner. Leverkusen-Wolfsburg (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiDopo una leggera ripresa il Leverkusen di Hjulmand è tornato nel limbo e non riesce a rientrare in corsa per la zona Champions: la gara interna... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Colonia-Bayer Leverkusen: guarda gratis il match di Bundesliga; FC Colonia vs Bayer 04 Leverkusen Pronostico: Analisi e Anteprima Partita | Bundesliga 25-04-2026; Colonia-Bayer Leverkusen a tavola: il Reno che divide; Colonia-Leverkusen (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Colonia-Bayer Leverkusen: guarda gratis il match di BundesligaTutto su Colonia-Bayer Leverkusen del 25 aprile 2026: statistiche, precedenti, stato di forma e probabili scelte tattiche delle due squadre ... derbyderbyderby.it Colonia-Bayer Leverkusen a tavola: il Reno che divideColonia-Bayer Leverkusen diventa una sfida gastronomica: la cucina renana si divide tra due identità in un derby immaginario ... derbyderbyderby.it Calcio: il Bayern Monaco batte 4-2 lo Stoccarda e conquista la 35/a Bundesliga della sua storia, la 13/a negli ultimi 14 anni (striscia interrotta soltanto dal Bayer Leverkusen nel 2023-2024). All'Allianz Arena i bavaresi ribaltano il vantaggio di Fuhrich con le reti - facebook.com facebook