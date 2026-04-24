Colonia-Leverkusen sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle 15:30 si affrontano Colonia e Leverkusen in una partita di campionato. Il Leverkusen, dopo aver terminato la sua corsa in DFB Pokal, si presenta in trasferta contro il Colonia, squadra allenata da Wagner. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con pronostici che puntano a un confronto equilibrato tra le due squadre.

Il Leverkusen dopo aver chiuso la sua avventura in DFB Pokal cerca fortuna quest’oggi in casa del Colonia di Wagner. I Geissboecken con il pareggio contro il St. Pauli allungano a 5 la striscia di risultati utili consecutivi e e vedono sempre di più la salvezza. Il margine di 5 punti a 4 giornate dalla fine permette di dormire sonni tranquilli, e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Leverkusen (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leverkusen-Wolfsburg (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiDopo una leggera ripresa il Leverkusen di Hjulmand è tornato nel limbo e non riesce a rientrare in corsa per la zona Champions: la gara interna... Leverkusen-Augsburg (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Leverkusen con le ultime 2 vittorie consecutive è ancora in piena corsa per la zona Champions e ha bisogno di vincere contro l’Augsburg per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FC Colonia vs Bayer 04 Leverkusen Pronostico: Analisi e Anteprima Partita | Bundesliga 25-04-2026; Quote Union Berlin v Cologne; Pronostico Colonia-Leverkusen 25 Aprile 2026: 31ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Colonia - Bayer Leverkusen - Bundesliga. Colonia-Bayer Leverkusen a tavola: il Reno che divideColonia-Bayer Leverkusen diventa una sfida gastronomica: la cucina renana si divide tra due identità in un derby immaginario ... derbyderbyderby.it Pronostico Colonia vs Bayer Leverkusen – 25 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra Colonia e Bayer Leverkusen si giocherà il 25 Aprile 2026 alle 15:30 al suggestivo RheinEnergiStadion. Una partita dal peso ... news-sports.it Calcio: il Bayern Monaco batte 4-2 lo Stoccarda e conquista la 35/a Bundesliga della sua storia, la 13/a negli ultimi 14 anni (striscia interrotta soltanto dal Bayer Leverkusen nel 2023-2024). All'Allianz Arena i bavaresi ribaltano il vantaggio di Fuhrich con le reti - facebook.com facebook