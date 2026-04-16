Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si sfideranno Leverkusen e Augsburg in una partita valida per il campionato di calcio. Leverkusen, dopo aver ottenuto due vittorie di fila, punta a mantenere vivo il sogno di qualificarsi alla Champions League. La squadra di casa ha bisogno di una vittoria per proseguire la propria corsa, mentre l’Augsburg cerca punti importanti in questa trasferta.

Il Leverkusen con le ultime 2 vittorie consecutive è ancora in piena corsa per la zona Champions e ha bisogno di vincere contro l’Augsburg per continuare a sperare. La squadra di Hjulmand ha fatto il colpaccio nell’ultimo turno vincendo al Signal Iduna Park grazie ad un gol di Andrich sul finire del primo tempo. Settimo successo esterno stagionale, e squadra che si prepara ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Augsburg (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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