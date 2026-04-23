Kymia Srl e l' oro verde di scarto | la startup siciliana è seconda al premio Cambiamenti Cna

Una startup siciliana specializzata nel settore dell’oro verde di scarto si è posizionata al secondo posto alla finale nazionale del premio Cambiamenti Cna, che si è tenuta oggi a Roma. La competizione ha visto partecipare diverse realtà imprenditoriali provenienti da tutta Italia, con Kymia Srl che ha ottenuto il riconoscimento per il suo progetto innovativo nel settore. La premiazione si è svolta nel capoluogo italiano, davanti a una giuria di esperti.