Kymia Srl e l' oro verde di scarto | la startup siciliana è seconda al premio Cambiamenti Cna
Una startup siciliana specializzata nel settore dell’oro verde di scarto si è posizionata al secondo posto alla finale nazionale del premio Cambiamenti Cna, che si è tenuta oggi a Roma. La competizione ha visto partecipare diverse realtà imprenditoriali provenienti da tutta Italia, con Kymia Srl che ha ottenuto il riconoscimento per il suo progetto innovativo nel settore. La premiazione si è svolta nel capoluogo italiano, davanti a una giuria di esperti.
La startup siciliana Kymia Srl ha conquistato il secondo posto alla finale nazionale della nona edizione del premio Cambiamenti Cna, svoltasi oggi a Roma. L’azienda ha scalato la classifica su oltre mille partecipanti provenienti da tutta Italia, posizionandosi tra la vincitrice Involve Space e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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