Le imprese di piccole e micro dimensioni continuano a soffrire per la riduzione del credito disponibile, una situazione che colpisce particolarmente queste realtà. Secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, la regione si distingue per avere una delle più basse percentuali di accesso al credito rispetto alla media nazionale. La richiesta di interventi alla Regione è stata avanzata per affrontare questa difficoltà.

Ancora una volta sono loro, le imprese di micro e piccole dimensioni, a pagare il prezzo più alto di una contrazione pesante del credito concesso al sistema imprenditoriale che, oltretutto, vede l’Umbria maglia nera rispetto alla media nazionale. Una situazione che chiama la Regione e i suoi enti strumentali a mettere il tema al centro della loro attenzione". È il commento di Michele Carloni, presidente regionale della CNA, ai dati dell’ultima ricerca realizzata in collaborazione con il centro studi Sintesi per misurare l’andamento dell’accesso al credito da parte delle aziende del territorio. "Come riporta la ricerca, nel 2025 in Umbria gli impieghi bancari totali sono stati pari a 17,4 miliardi di euro, in calo dello 0,4% rispetto all’anno precedente e di quasi il 20% rispetto al 2012.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna: "Credito col freno a mano". Aziende in crisi, appello alla Regione

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