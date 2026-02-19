Post alluvione Cna lancia l’allarme | Il nuovo piano idrogeologico è un freno a mano tirato per l’economia

Dopo le recenti alluvioni, la Cna denuncia che il nuovo piano idrogeologico blocca l’economia locale. La confederazione sostiene che, pur essendo fondamentale per la sicurezza, questa pianificazione potrebbe rallentare le attività imprenditoriali se non viene gestita con rapidità. Molti imprenditori lamentano restrizioni improvvise e costi aggiuntivi, soprattutto nel settore agricolo e artigianale. La preoccupazione principale riguarda la mancanza di interventi immediati per evitare che le imprese soffrano ulteriormente a causa delle nuove regole.

Il presidente Siboni di Cna Forlì-Cesena: "L'incertezza paralizza le imprese, la Regione intervenga subito per evitare la stagnazione" “Una pianificazione idrogeologica necessaria per la sicurezza del territorio, che rischia però di trasformarsi in un freno a mano tirato per l’economia regionale e locale se non governata con urgenza”. È quanto emerso ieri pomeriggio, mercoledì, durante la riunione dei firmatari del Patto per il lavoro e per il clima, convocata in Regione per discutere del progetto di variante al Piano per l’assetto idrogeologico (Pai) del Po, a cui ha partecipato anche Cna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

