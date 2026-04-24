Una nuova forma di attacco informatico sta colpendo utenti di tutto il mondo, sfruttando tecniche di clickjacking. Questa strategia permette agli hacker di far cliccare le vittime su elementi nascosti o invisibili, aprendo la strada a furti di password, accesso alle webcam e compromissione di dati personali. Gli esperti di sicurezza segnalano come questa minaccia possa essere attivata con un singolo click, senza che l’utente si accorga di nulla.

Una nuova minaccia sta mettendo in pericolo milioni di utenti che navigano online ogni giorno. Gli esperti di sicurezza informatica stanno denunciando un attacco informatico invisibile che con un solo click può compromettere dati sensibili, conti bancari e privacy personale. La definizione tecnica è clickjacking, una tecnica sofisticata con cui i cybercriminali spingono le persone a cliccare su elementi invisibili all’interno di pagine web apparentemente legittime. A differenza di altri attacchi come il phishing, dove è il messaggio ingannevole a trarre in errore la vittima, nel clickjacking è l’interfaccia utente stessa a rappresentare il pericolo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Clickjacking: gli hacker ti fanno cliccare dove non vedi (così rubano password e accedono alla tua webcam)

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