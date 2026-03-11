I ritardi del governo sul Piano casa Santillo M5s | Un grande imbroglio Gli italiani pagheranno per la procedura di infrazione

Il governo è stato criticato per i ritardi nel varare il Piano casa, con il deputato del Movimento 5 Stelle che definisce la situazione un

Un "fantasma" che aleggia sui tavoli di governo. Se ne parla da mesi ma i contenuti e le cifre effettive continuano ad essere sfuggenti. Il Piano casa è stato annunciato prima da Matteo Salvini e poi confermato da Giorgia Meloni. Ma il Consiglio dei ministri continua a non affrontare il tema. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Case Green, l’Ue apre una procedura d’infrazione contro l’Italia: cosa rischia davvero il governo per il mancato piano sugli edificiLa Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia e altri 18 altri paesi in relazione alla cosiddetta direttiva sulle Case...

Leggi anche: Golden Power, Picotti: “Emendamento governo per evitare prosieguo procedura infrazione”

Tutto quello che riguarda I ritardi del governo sul Piano casa...

Temi più discussi: Blue tongue, Fina (Pd): Ritardi del Governo, servono ristori e piano vaccinale; A che punto sono gli investimenti del Pnrr per la cultura; Pnrr, l’Ance in audizione: modello di successo ma preoccupazione su ultimo miglio e pagamenti - ANCE; Shadow AI: i rischi aziendali di mancato governo dell’intelligenza artificiale.

Piano Casa Italia 2026/ Decreto in ritardo e cantieri aperti, cosa si sa?Il Piano Casa Italia 2026 tarda i lavori, ma alcuni cantieri sono aperti per cominciare a risanare gli alloggi disastrati. Il Piano Casa Italia nel 2026 sta smuovendo qualcosa, anche se è stato approv ... ilsussidiario.net

Ancora niente Piano Casa. Domani al Cdm un decreto per recuperare 50mila abitazioniDomani, salvo imprevisti, dovrebbe essere portato in Consiglio dei Ministri il primo decreto legge per fronteggiare l'emergenza abitativa. Il governo non ... huffingtonpost.it

L'assessore Benini spiega il piano delle asfaltature in corso fino a novembre - facebook.com facebook

Paradosso Barella, è diventato "normale" nonostante numeri speciali: che succede Il piano di Chivu x.com