Il 24 aprile sono stati pubblicati nuovi singoli da artisti internazionali che spaziano tra diversi generi musicali. Tra le uscite di oggi ci sono brani di Lana Del Rey, Lewis Capaldi, Mgk e Blue, disponibili sulle principali piattaforme di streaming e trasmessi nelle rotazioni radiofoniche. Il weekend musicale si arricchisce così di nuove proposte che coinvolgono artisti di fama globale, pronti a raggiungere un vasto pubblico.

Le popstar e gli artisti internazionali sono i protagonisti del weekend con i nuovi singoli in uscita oggi 24 aprile nelle piattaforme ed approdati nell’ AirPlay. Spazio anche ai cantautori, come Mannarino e la sua Per Un Pò D’Amore, che anticipa il ritorno alla dimensione live, e poi il ritorno di Frankie Hi Nrg con la nuova versione di Pedala E Batteria (feat. Jovanotti ). I Subsonica lanciano Grida, il loro quarto singolo estratto dall’undicesimo lavoro in studio, Terre Rare. Completano il radio date Frah Quintale, Giorgieness, Federica Carta ed Erocaddeo, tra i finalisti dell’ultima edizione di X Factor. I nuovi singoli del 24 aprile: Stay Love di Lewis Capaldi e First Sight di Lana Del Rey.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Lana Del Rey, Lewis Capaldi, Mgk, Blue, tra i nuovi singoli 24 aprile

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