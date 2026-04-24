Stasera su Rai2 va in onda la sesta puntata di Paradise, trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Tra gli ospiti figurano Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso, che parteciperanno alla serata. La puntata sarà trasmessa alle ore 00:00 e vedrà la presenza di questi protagonisti sul palcoscenico della trasmissione.

Roma, 24 apr. — Piero Chiambretti, Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso sono tra i protagonisti della sesta puntata di PARADISE, in onda su Rai 2 stasera a mezzanotte. Il late night show di Pascal Vicedomini approda questa volta a Torino, tra alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi e prestigiosi: il Teatro Regio, il Museo del Cinema, la Reggia di Venaria, il Museo Egizio, le Gallerie d'Italia e il Museo della Radio e della Televisione Italiana, per una nuova notte di spettacolo, cultura, istituzioni e intrattenimento. Unitamente ai tre popolari artisti, interverranno il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il senatore Giorgio Maria Bergesio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chiambretti, Accorsi e Buccirosso a Paradise su Rai2

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Panoramica sull’argomento

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