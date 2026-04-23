Il 24 aprile 2026 andrà in onda su Rai 2 la sesta puntata di “Paradise”, il late night show condotto da Pascal Vicedomini. Tra i protagonisti presenti in questa puntata ci saranno Piero Chiambretti, Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso. La registrazione dello show si è svolta a Torino, in alcune location della città. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata, offrendo momenti di intrattenimento e interviste con gli ospiti.

Piero Chiambretti, Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso sono tra i protagonisti della sesta puntata di PARADISE, in onda su Rai 2 a mezzanotte venerdì 24 aprile. Il late night show di Pascal Vicedomini approda questa volta a Torino, tra alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi e prestigiosi: il Teatro Regio, il Museo del Cinema, la Reggia di Venaria, il Museo Egizio, le Gallerie d’Italia e il Museo della Radio e della Televisione Italiana, per una nuova notte di spettacolo, cultura, istituzioni e intrattenimento. Unitamente ai tre popolari artisti, interverranno il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il senatore Giorgio Maria Bergesio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Paradise il 24 aprile 2026 su Rai 2, tra i protagonisti della sesta puntata Piero Chiambretti, Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso

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