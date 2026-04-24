Che sia un soprabito di Etro la borsa Le Tenkel di Alaïa o il sandalo Jelly di Chloé ecco come indossare la stampa animalier nella PE 2026

Per la stagione Primavera-Estate 2026, la moda abbraccia con decisione le stampe animalier, proponendo capi e accessori che spaziano dai vestiti leopardati lunghi a borse e sandali con motivi selvaggi. La tendenza si caratterizza per uno stile audace e deciso, con un mix di pezzi di alta moda e accessori che richiamano il mondo animale. La proposta si rivolge a chi desidera esprimere personalità attraverso capi e dettagli che evocano un'aria selvaggia e raffinata.

L a Primavera-Estate 2026 non ha mezze misure e decide di ruggire. Dal vestito leopardato lungo agli accessori wild del momento, il guardaroba diventa una vera e propria giungla chic, dove l’istinto è il solo vero stilista. Estate animalier: 5 modi di indossare il maculato con stile X La stampa animalier, per troppe stagioni relegata a vezzo da femme fatale, rompe le catene e si autoproclama il nuovo neutro del quotidiano. Non più una scelta estrema, ma un’iniezione di energia pura. Un autentico siero di audacia che corre lungo le fibre dei tessuti e dei materiali contemporanei, capace di dare la scossa anche al più pigro dei look da ufficio. Il tocco felino su capi e accessori chic.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Che sia un soprabito di Etro, la borsa Le Tenkel di Alaïa o il sandalo Jelly di Chloé, ecco come indossare la stampa animalier nella PE 2026 Notizie correlate Da Alaïa a Mugler, le sfilate PE 2026 celebrano il ritorno del color carne in una doppia, sorprendente versioneSenza tempo e sensuale, la nuance neutra per eccellenza torna a dominare le passerelle della Primavera Estate 2026, ma lo fa sdoppiandosi in un gioco... Pantaloni animalier donna, i modelli da indossare nel 2026Oltre ai designer internazionali più quotati, al ritorno dei pantaloni esotici hanno contribuito anche le trendsetter, che attraverso i loro look...