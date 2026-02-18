Pantaloni animalier donna i modelli da indossare nel 2026

I pantaloni animalier da donna hanno conquistato il guardaroba nel 2026, grazie ai loro disegni audaci e colorati, che attirano subito l’attenzione. La scelta di tessuti morbidi e stampa vivace rende questi modelli perfetti per chi vuole mostrare personalità e stile. Quest’anno si preferiscono pantaloni con fantasie di leopardo, zebra o pitone, abbinati a scarpe semplici per creare un look equilibrato.

Oltre ai designer internazionali più quotati, al ritorno dei pantaloni esotici hanno contribuito anche le trendsetter, che attraverso i loro look quotidiani hanno svelato la chiave per domare il temperamento dei modelli di stagione. Il trucco è semplice: abbinarli a capi minimal, meglio ancora se sartoriali. Qualche esempio? Blazer strutturati, ma anche camicie sagomate e t-shirt essenziali, in grado di lasciare ai pants il ruolo di protagonisti senza mai eccedere. Le it-girl, poi, ci invitano a giocare con le proporzioni: silhouette pulite e accessori sobri smorzano l’impatto di stampe maculate, zebrate e pitonate, trasformandole da bold a chic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

