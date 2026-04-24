Chainsaw Man e sconti al 26% | esplode l’Ani-May 2026 per gli anime

Il mondo degli anime si anima con l’arrivo di Ani-May 2026, un evento promosso da Crunchyroll che avrà il suo culmine il 30 aprile con la messa in streaming del film di Chainsaw Man. Durante questa iniziativa, sono previsti sconti del 26% sul merchandising e attività speciali in 50 negozi Funside in Italia. L’obiettivo è coinvolgere gli appassionati e promuovere le nuove uscite nel settore.

? Cosa sapere Crunchyroll lancia Ani-May 2026 con il film Chainsaw Man il 30 aprile.. Sconti del 26% sul merchandising e attività nei 50 negozi Funside in Italia.. Il 30 aprile debutterà su Crunchyroll Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze, segnando l’apertura ufficiale dell’Ani-May 2026, la celebrazione globale dedicata agli anime che coinvolgerà schermi, gaming e incontri dal vivo per tutto il mese di maggio. L’iniziativa mira a trasformare l’intero mese in un evento culturale transmediale. Attraverso una strategia che integra streaming, prodotti esclusivi e interazioni con la community, Crunchyroll punta a rafforzare il legame con i fan, preparando il terreno per i futuri Anime Awards.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chainsaw Man e sconti al 26%: esplode l’Ani-May 2026 per gli anime Notizie correlate Chainsaw Man: il film su Reze sbarca su Crunchyroll nel 2026 con doppiaggio italiano. Successo al botteghino confermato.Il tanto atteso film “Chainsaw Man – La Storia di Reze”, sequel canonico della prima stagione dell’anime di successo, sarà disponibile in streaming... Chainsaw Man, il film con Reze arriva su Crunchyroll col doppiaggio italianoLa frattura emotiva dentro la storia di Chainsaw Man con la storia di Reze, dopo l'uscita in sala, approda su Crunchyroll disponibile col doppiaggio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Questo nuovo anime è forse ancora più pazzo di Chainsaw Man; Ani-May 2026: Crunchyroll celebra in tutto il mondo gli anime con vendite, videogiochi, eventi e molto altro!; Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell'Ani-May 2026; Ani-May 2026: Crunchyroll trasforma maggio nel mese globale degli anime. Chainsaw Man - Il film: La storia di Reze ha una data di uscita in streamingCrunchyroll ha annunciato la data di uscita ufficiale di Chainsaw Man - Il film: La storia di Reze in streaming e manca veramente poco: vediamo quando sarà disponibile sul servizio. multiplayer.it Chainsaw Man, finalmente sappiamo quando arriverà in streaming il film La storia di RezeFinalmente sappiamo quando arriverà in streaming Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze, uno degli anime più amati del 2025 ... bestmovie.it Crunchyroll.it. . Sta arrivando! #AniMay è il nostro mese di festeggiamenti, pieno di watch party, offerte speciali e altro divertimento! Iniziamo con Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze, in arrivo su Crunchyroll l'1 maggio! Non vediamo l’ora di festeggiare gli - facebook.com facebook