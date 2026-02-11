Chainsaw Man | il film su Reze sbarca su Crunchyroll nel 2026 con doppiaggio italiano Successo al botteghino confermato

Il film “Chainsaw Man – La Storia di Reze” arriverà su Crunchyroll nella primavera del 2026, con doppiaggio italiano. La pellicola, sequel diretto della prima stagione dell’anime, tanto attesa, sarà disponibile in streaming. Intanto, il successo al botteghino del primo capitolo conferma l’interesse del pubblico.

Il tanto atteso film “Chainsaw Man – La Storia di Reze”, sequel canonico della prima stagione dell’anime di successo, sarà disponibile in streaming su Crunchyroll nella primavera del 2026. L’annuncio segna un importante passo per la distribuzione internazionale del film, che ha già incassato circa 175 milioni di dollari al botteghino globale e si è distinto come uno dei prodotti più performanti dello studio d’animazione Mappa, superando anche il milione di euro in Italia. L’arrivo su Crunchyroll, con tanto di doppiaggio italiano, amplierà notevolmente l’accessibilità al film per i fan italiani di Chainsaw Man.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Chainsaw Man

Il film di Chainsaw Man con Reze arriva finalmente su Crunchyroll, dopo essere stato nelle sale.

Con l'uscita digitale di Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, i fan hanno scoperto un easter egg nascosto che riguarda Reze.

CHAINSAW MAN Il Film: La Storia Di Reze Trailer Italiano Ufficiale (2025)

Ultime notizie su Chainsaw Man

