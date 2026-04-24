Il Club Tennis Ceriano Saronno ha ottenuto la qualificazione ai playoff regionali dopo aver pareggiato 2-2 nell’ultima giornata del girone 2 di Serie C femminile contro una squadra di Sirmione. Con questa prestazione, la squadra brianzola si è posizionata al secondo posto, assicurandosi così l’accesso alla fase successiva del campionato. La formazione, composta da giovani atlete, può festeggiare un risultato importante alla fine di questa stagione.

Il Club Tennis Ceriano Saronno ha centrato l’obiettivo. Grazie al pareggio per 2-2 sui campi di Sirmione nell’ultima giornata del girone 2 di Serie C femminile, la giovane formazione brianzola ha chiuso al secondo posto e conquistato l’accesso ai playoff regionali. Un risultato di grande valore, arrivato al termine di una sfida combattuta. Le padrone di casa erano infatti partite con il doppio vantaggio, ma poi è arrivata la reazione del Ct Ceriano, con Giorgia Russo protagonista che ha dominato su Aria Faccincani (battuta per 6-2 6-1), poi ha spalleggiato Martina Morotti nel doppio del definitivo 2-2. Soddisfatto il capitano Silverio Basilico, che sottolinea le difficoltà affrontate dalla squadra e il valore del traguardo raggiunto: "Sirmione ha schierato la formazione migliore, mentre noi eravamo un po’ acciaccati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ceriano centra i playoff: "Orgoglioso della squadra"

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