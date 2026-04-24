Cento il calcio riaccende la piazza | nasce il Torneo Boca
A Cento, la piazza Guercino accoglie dal 8 al 12 giugno il Torneo Boca, organizzato dall'Asd Hexa. L'evento si propone di offrire ai giovani un'occasione di socializzazione attraverso il calcio, contrastando l'isolamento legato all'uso eccessivo di strumenti digitali. La manifestazione coinvolgerà diverse squadre e si svolgerà nel cuore della città, riaccendendo l'attenzione sulla partecipazione sportiva come momento di incontro.
? Cosa sapere L'Asd Hexa organizza il Torneo Boca in piazza Guercino a Cento dall'8 al 12 giugno.. L'evento mira a contrastare l'isolamento digitale dei giovani attraverso il calcio e la socialità.. Dall’8 al 12 giugno la piazza Guercino di Cento si trasformerà in un campo da calcio per la seconda edizione del Torneo Boca, un evento presentato ieri presso la chiesa di San Lorenzo con l’obiettivo di riportare i giovani alla socialità fisica. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Asd Hexa, mira a recuperare quella spontaneità tipica del giocare sotto casa, trasformando uno spazio urbano in un luogo di incontro e inclusione attraverso il linguaggio dello sport.🔗 Leggi su Ameve.eu
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