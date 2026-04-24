Caso Spada | indagine su siringhe e legami con l’agenzia funebre

Le forze dell'ordine di Forlì stanno indagando su un uomo coinvolto in un decesso avvenuto a novembre. L'inchiesta si concentra su presunti collegamenti tra i soccorsi intervenuti e un'agenzia funebre di Meldola, con l'obiettivo di chiarire eventuali responsabilità. Sono stati sequestrati alcuni dispositivi e materiali, tra cui siringhe, nel corso delle indagini. Al momento, non sono state diffuse altre informazioni ufficiali sulla vicenda.

? Cosa sapere I carabinieri di Forlì indagano Luca Spada per omicidio dopo il decesso di novembre.. L'inchiesta esamina legami tra soccorsi e un'agenzia funebre di Meldola per embolia.. I carabinieri di Forlì stanno interrogando i titolari di un’agenzia funebre di Meldola per chiarire i legami tra il settore dei soccorsi e quello dei servizi necroscopici, nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge Luca Spada, arrestato con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Il 27enne, che operava come autista presso la Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, si trova in carcere per il decesso della ottantacinquenne Deanna Mambelli, avvenuto lo scorso 25 novembre durante un trasferimento sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Spada: indagine su siringhe e legami con l’agenzia funebre Notizie correlate Leggi anche: L’estrema difesa di Luca Spada: "Mai lavorato per l’agenzia funebre. I colleghi? Siamo una famiglia" Morti in ambulanza a Forlì, legame sospetto tra Luca Spada e un'agenzia funebre: "Solo un amico di famiglia"Emerge un nuovo elemento nella vicenda delle morti sospette in ambulanza a Forlì. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Spada, l’indagine si allarga: nuovi interrogatori per incrociare le versioni; Il caso Spada a Le Iene, la testimone chiave: Troppi morti e quella siringa trovata nella sua divisa. Un manipolatore; Caso omicidi in ambulanza: minacce alla compagna di Spada e al figlio di un anno; Morti sospette in ambulanza, parla la collega di Luca Spada che ha denunciato il caso: Ho trovato la siringa. Caso Luca Spada, la compagna denuncia gli hater: Insulti di inaudita volgarità mentre prosegue inchiesta a ForlìProsegue l’inchiesta sul caso Spada, con nuovi interrogatori e accertamenti sui decessi sospetti a Forlì. Intanto la compagna, estranea ai fatti, ha presentato 20 denunce per minacce e insulti di ina ... fanpage.it Forlì, morti in ambulanza. Le ricerche online di Luca Spada sul caso Amato: Sognare di uccidereL’operatore della Croce rossa è accusato dell’omicidio di Deanna Mambelli e sospettato di altri cinque casi. Nei giorni della morte dell’anziana cercava su ... bologna.repubblica.it Nuovi interrogatori e accertamenti nel caso di Luca Spada a Forlì, mentre la compagna, estranea ai fatti, denuncia una valanga di minacce e insulti ricevuti online. Tra i messaggi, anche attacchi rivolti al figlio di un anno. - facebook.com facebook È STATO ARRESTATO LUCA SPADA, INDAGATO PER IL CASO DEI SEI ANZIANI MORTI DOPO ESSERE STATI... x.com