Caso Cuzzocrea doppia battuta d’arresto | dopo la sospensione dagli atenei italiani zero voti all' Università di Porto

Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, ha subito due contrasti in breve tempo. In Italia, la sospensione dall’insegnamento per un anno è stata confermata, mentre all’estero, all’Università di Porto, non è stato assegnato alcun voto alla sua candidatura. La sua candidatura come nuovo rettore in Portogallo non è andata a buon fine, e nel frattempo, il suo percorso accademico in Italia ha subito un’ulteriore battuta d’arresto.

Doppia brutta notizia, nel giro di poche ore, per Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina: da un lato la conferma in Italia della sospensione dall’insegnamento per un anno, dall'altra la mancata elezione alla guida dell’Università di Porto dove il docente si era candidato alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il caso rimborsi all'Università, la Cassazione respinge il ricorso: Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d'Italia