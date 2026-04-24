Caso Cuzzocrea doppia battuta d’arresto | dopo la sospensione dagli atenei italiani zero voti all' Università di Porto

Da messinatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, ha subito due contrasti in breve tempo. In Italia, la sospensione dall’insegnamento per un anno è stata confermata, mentre all’estero, all’Università di Porto, non è stato assegnato alcun voto alla sua candidatura. La sua candidatura come nuovo rettore in Portogallo non è andata a buon fine, e nel frattempo, il suo percorso accademico in Italia ha subito un’ulteriore battuta d’arresto.

Doppia brutta notizia, nel giro di poche ore, per Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina: da un lato la conferma in Italia della sospensione dall’insegnamento per un anno, dall'altra la mancata elezione alla guida dell’Università di Porto dove il docente si era candidato alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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