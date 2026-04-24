Casale | riapre l’archivio di Riccardo Coppo storia di un sindaco

A Casale Monferrato è stato riaperto l’archivio di Riccardo Coppo, donato dalla famiglia. I 16 dossier conservano documenti relativi all’amministrazione comunale tra il 1984 e il 1999. L’archivio offre una panoramica sulla gestione della città in quegli anni, con materiali che coprono un arco temporale di quindici anni. La riapertura permette di consultare gli atti e le decisioni prese durante il mandato di Coppo.

? Cosa sapere La famiglia Coppo ha donato a Casale Monferrato l'archivio storico di Riccardo Coppo.. I 16 dossier documentano l'amministrazione cittadina tra il 1984 e il 1999.. La Sala Gialla di Palazzo San Giorgio ha ospitato la presentazione del fondo archivistico dedicato a Riccardo Coppo, un patrimonio documentale donato dalla sua famiglia per restituire alla collettività di Casale Monferrato tracce fondamentali della propria amministrazione pubblica. Il passaggio di questi documenti alla gestione cittadina segna un momento di riflessione per il territorio, coinvolgendo la memoria storica di chi ha guidato l’amministrazione in due fasi distinte: dal dicembre 1984 al dicembre 1987 e, successivamente, dal giugno 1990 al giugno 1999.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casale: riapre l’archivio di Riccardo Coppo, storia di un sindaco Notizie correlate Uomini e Donne, Ida torna a seguire Riccardo: il gesto social che riapre una storia mai chiusa davveroUna semplice azione sui social può riaccendere una storia che sembrava chiusa per sempre. Alla première losangelina di "The Drama", Zendaya sceglie il bianco e riapre un capitolo preciso del proprio archivioIl 17 marzo, alla première losangelina di The Drama, Zendaya sceglie il bianco e riapre un capitolo preciso del proprio archivio: un abito Vivienne...