Carmen Di Marzo ha condiviso la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, spiegando come la decisione di diventare attrice sia nata dal desiderio di sentirsi amata. Nel corso di un'intervista, ha parlato del suo percorso, delle difficoltà incontrate e delle motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere questa strada. La sua storia include anche momenti di incertezza, ma sempre con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra ambizione e bisogni personali.

Carmen Di Marzo parla come recita: senza difese inutili, senza il bisogno di costruire un personaggio diverso da sé. Nelle sue parole non c’è compiacimento, non c’è la ricerca della frase perfetta o dell’effetto. C’è piuttosto il desiderio di andare a fondo, di dare un nome alle fragilità, alle paure, ai desideri che spesso restano nascosti dietro il mestiere dell’attore. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, il racconto del lavoro si intreccia continuamente con quello della vita. Perché, per Carmen Di Marzo, recitare non è mai stato soltanto un mestiere. È stato un modo per cercarsi, per capire chi fosse, per dare forma a quel bisogno profondo di essere amata, vista, riconosciuta.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carmen Di Marzo, nella serie di Rai 1 Roberta Valente: “Attrice perché avevo bisogno di sentirmi amata”

Notizie correlate

Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è terminata con la delusione di quella parte di pubblico che avrebbe voluto rivedere in...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Carmen Di Marzo, nella serie di Rai 1 Roberta Valente: Attrice perché avevo bisogno di sentirmi amata; INTERVISTA | Carmen Di Marzo: La verità non si risolve, si attraversa; Una Carmen vera, libera e indomabile; Una Carmen vivace e in chiaroscuro.

Intervista | Carmen Di Marzo: La verità non si risolve, si attraversaROMA – Ci sono verità che non arrivano piano. Arrivano e basta. E quando succede, non cambiano solo quello che sai: cambiano il modo in cui guardi tutto il resto. È da lì che parte Gioia Pepe, il pers ... msn.com

LE GRATITUDINI dal romanzo di Delphine De Vigan con Lucia Vasini Pier Luigi Corallo, Paolo Triestino, Carmen Di Marzo adattamento e regia di Paolo Triestino. “Vi siete mai chiesti quante volte al giorno dite grazie Grazie per il sale, per la porta, per l’info - facebook.com facebook