La cellulite rimane uno degli inestetismi più diffusi e complessi da eliminare. In questa città, diverse cliniche offrono trattamenti di carbossiterapia mirati a migliorare l’aspetto della pelle e a stimolare il microcircolo. Questo metodo consiste nell’iniettare anidride carbonica sotto la pelle, con l’obiettivo di favorire un miglioramento delle condizioni cutanee e della circolazione sanguigna. La procedura si inserisce tra le opzioni praticate per contrastare la cellulite.

Tempo di lettura: 9 minuti La cellulite continua a essere uno degli inestetismi più comuni e, allo stesso tempo, uno dei più difficili da trattare. Molte persone associano questo problema esclusivamente al peso, ma in realtà la cellulite può comparire anche in donne molto magre e sportive. Gonfiore, pelle a buccia d’arancia, gambe pesanti e ristagno di liquidi sono segnali che spesso hanno a che fare con una cattiva circolazione e con un microcircolo rallentato. Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di carbossiterapia cellulite a Milano, un trattamento utilizzato per migliorare l’aspetto della pelle e favorire una migliore ossigenazione dei tessuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carbossiterapia cellulite a Milano: vantaggi e benefici del trattamento che migliora pelle e microcircolo

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