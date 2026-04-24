Carabiniere si toglie la vita in caserma

Nella serata di ieri, una tragedia si è verificata nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove un militare di 55 anni si è suicidato al termine del suo turno di servizio. La scoperta ha scosso i colleghi presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per accertare quanto accaduto e gestire la situazione.

Tragedia l’altra sera nella caserma dei carabinieri di Seveso: un militare di 55 anni si è tolto la vita al termine del turno. Un gesto che ha sconvolto tutti i presenti, subito accorsi e mobilitati nel tentativo di prestare soccorsi. Ma per il carabiniere non c’era più nulla da fare. Lascia moglie e figli e l’intera comunità di Seveso sotto shock per l’accaduto. L’uomo era da anni in servizio nella caserma di via Europa Unita e conosciuto in città. Dopo la pubblicazione dell’epigrafe, con l’invito alla preghiera da parte delle Parrocchie di Seveso, sono moltissimi i messaggi di cordoglio formulati attraverso i social. "Era uno dei migliori carabinieri che ho conosciuto in 50 anni di attività", scrive il titolare di una storica impresa cittadina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carabiniere si toglie la vita in caserma ULTIM'ORA CARABINIERE SI TOGLIE LA VITA IN CASERMA: ENNESIMA TRAGEDIA A SEVESO Notizie correlate Leggi anche: Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia alla Spezia, carabiniere si toglie la vita in caserma; La Spezia, giovane carabiniere si toglie la vita in caserma; Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita; Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vita. Carabiniere si toglie la vita in casermaTragedia l’altra sera nella caserma dei carabinieri di Seveso: un militare di 55 anni si è tolto la vita al ... ilgiorno.it Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vitaSEVESO – Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove nella serata di ieri, 22 aprile, un carabiniere si è ... infodifesa.it Omicidio Mollicone, la figlia del carabiniere Tuzi incarica perito: ''Mio padre non si è suicidato'' x.com SET TV. . Incidente choc a Pagani, muoiono un carabiniere e l'anziana suocera - facebook.com facebook