Dramma in caserma carabiniere si toglie la vita

Nella serata di ieri, 22 aprile, si è verificato un tragico episodio presso la caserma dei carabinieri di Seveso. Un militare in servizio lì si è tolto la vita, causando grande sorpresa tra colleghi e residenti. La notizia si è diffusa rapidamente, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni precedenti. La vicenda ha suscitato attenzione e sgomento nella comunità locale.

Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso. Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile, un carabiniere di stanza nella caserma della cittadina brianzola si è tolto la vita. Da quanto emerge, l’uomo – 55 anni, brigadiere capo - aveva da poco finito il suo turno di lavoro quando poi ha compiuto.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vitaSeveso (Monza), 23 aprile 2026 – Una tragedia si è consumata l’altra sera nella sede stazione dei Carabinieri di Seveso, dove un militare di 55 anni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita; Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita; Tragedia in caserma, carabiniere si toglie la vita; Giovane carabiniere muore in caserma per uno sparo, incidente o suicidio. Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vitaSEVESO – Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove nella serata di ieri, 22 aprile, un carabiniere si è ... infodifesa.it Dramma in caserma a Seveso: carabiniere si toglie la vita dopo il turno. Lascia moglie e figliMercoledì sera, nella caserma di via Europa Unita. Il militare, brigadiere capo, aveva appena finito il servizio. I funerali venerdì 24 aprile a Barrucana. Mercoledì sera, a Seveso, nella caserma dei ... alphabetcity.it Dramma a #Portici poco fa la terribile notizia riferita dai carabinieri https://www.ilmattino.it/napoli/area_metropolitana/incendio_a_portici_donna_morta_a_causa_delle_ustioni-9491402.htmlfbclid=IwdGRjcARXNdlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF - facebook.com facebook Putin abbatte la strategia di Salvini sul gas. Il dramma di un perseguitato. Di @SalvatoreMerlo x.com