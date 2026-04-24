Capitol Underground Fest torna l' evento dedicato alla musica lontana dai circuiti mainstream
Il Capitol Underground Fest torna a Pordenone giovedì 30 aprile, con inizio alle 20. L'evento, dedicato alla musica underground, si svolge annualmente ed è diventato un punto di riferimento locale per gli appassionati di generi meno commerciali. La manifestazione propone una serie di performance di artisti emergenti e consolidati, offrendo un'occasione di incontro tra pubblico e musica lontana dai circuiti mainstream.
Giovedì 30 aprile, a partire dalle 20, torna a Pordenone il Capitol Underground Fest, appuntamento ormai di riferimento per gli amanti della musica underground nel territorio. L’evento, ospitato al Capitol di Pordenone, promette anche quest’anno una serata all’insegna dell’energia, della scoperta.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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