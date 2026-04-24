Capitol Underground Fest torna l' evento dedicato alla musica lontana dai circuiti mainstream

Il Capitol Underground Fest torna a Pordenone giovedì 30 aprile, con inizio alle 20. L'evento, dedicato alla musica underground, si svolge annualmente ed è diventato un punto di riferimento locale per gli appassionati di generi meno commerciali. La manifestazione propone una serie di performance di artisti emergenti e consolidati, offrendo un'occasione di incontro tra pubblico e musica lontana dai circuiti mainstream.