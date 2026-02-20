Ditonellapiaga | Io troppo alternativa per il pop e troppo mainstream per l’underground? Mi ribello alle convenzioni
Ditonellapiaga si sente troppo alternativa per il pop e troppo mainstream per l’underground, e questa sensazione le provoca una forte ribellione contro le etichette. Durante il suo ritorno a Sanremo con il brano Che fastidio!, ha ricordato che Donatella Rettore le ha detto che il pezzo le ricorda un famoso brano di Rino Gaetano, una somiglianza di cui va orgogliosa. La cantante si sforza di seguire la propria strada, sfidando le aspettative degli altri.
Nuntereggae più. L’invettiva è un venticello che soffia lieve sul ritorno a Sanremo di Ditonellapiaga, in gara con Che fastidio! «È stata Donatella Rettore la prima a dirmi che gli ricordava quel famoso brano Rino Gaetano, somiglianza di cui vado fiera». Con la pantera veneta Margherita Carducci aveva condiviso quattro anni fa la sua prima esperienza festivaliera, cogliendo con Chimica un risultato molto superiore al 16° posto della graduatoria finale. Ora ci riprova da sola, con un brano che mette all’indice i «giornalisti perbenisti», i «tronisti presentati come artisti» e, ancora, la moda di Milano, lo snob romano, il sogno americano e il politico italiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti discussi: Ditonellapiaga, il coraggio di essere sempre un po' fuori posto.
Sanremo 2026, Ditonellapiaga in purezza: 'Che Fastidio!' sono io al 100%Il ritorno al festival tra ironia, ansia e libertà: 'I voti più alti nelle pagelle? Un po' d'ansia c'è. Non vorrei deludere le aspettative create'. 'Il duetto con Tony Pitony? Non potevo chiedere di m ... adnkronos.com
Ditonellapiaga «Ho deciso di sposare la cassa dritta, è la mia identità»N elle pagelle dei preascolti la sua Che fastidio! è stata la canzone più votata di Sanremo 2026. Che ne pensa Ditonellapiaga? Anzietta? «Ho pensato ma cos’è, un cortocircuito? Il pezzo può essere ... iodonna.it
Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all'Ariston con la canzone più votata nei preascolti x.com
Non funzionerà mai essere qualcosa che non sei. " Ditonellapiaga lo ha detto senza giri di parole durante una recente conferenza stampa a Milano, poco prima della sua partecipazione a Sanremo 2026. Ha raccontato di aver attraversato una fase complicata, - facebook.com facebook