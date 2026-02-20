Ditonellapiaga | Io troppo alternativa per il pop e troppo mainstream per l’underground? Mi ribello alle convenzioni

Ditonellapiaga si sente troppo alternativa per il pop e troppo mainstream per l’underground, e questa sensazione le provoca una forte ribellione contro le etichette. Durante il suo ritorno a Sanremo con il brano Che fastidio!, ha ricordato che Donatella Rettore le ha detto che il pezzo le ricorda un famoso brano di Rino Gaetano, una somiglianza di cui va orgogliosa. La cantante si sforza di seguire la propria strada, sfidando le aspettative degli altri.