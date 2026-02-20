Ditonellapiaga | Io troppo alternativa per il pop e troppo mainstream per l’underground? Mi ribello alle convenzioni

Ditonellapiaga si sente troppo alternativa per il pop e troppo mainstream per l’underground, e questa sensazione le provoca una forte ribellione contro le etichette. Durante il suo ritorno a Sanremo con il brano Che fastidio!, ha ricordato che Donatella Rettore le ha detto che il pezzo le ricorda un famoso brano di Rino Gaetano, una somiglianza di cui va orgogliosa. La cantante si sforza di seguire la propria strada, sfidando le aspettative degli altri.

Nuntereggae più. L’invettiva è un venticello che soffia lieve sul ritorno a Sanremo di Ditonellapiaga, in gara con Che fastidio! «È stata Donatella Rettore la prima a dirmi che gli ricordava quel famoso brano Rino Gaetano, somiglianza di cui vado fiera». Con la pantera veneta Margherita Carducci aveva condiviso quattro anni fa la sua prima esperienza festivaliera, cogliendo con Chimica un risultato molto superiore al 16° posto della graduatoria finale. Ora ci riprova da sola, con un brano che mette all’indice i «giornalisti perbenisti», i «tronisti presentati come artisti» e, ancora, la moda di Milano, lo snob romano, il sogno americano e il politico italiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

