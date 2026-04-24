cane aizzato per rapinarmi e pestarmi sul bus

Un viaggio in autobus da Ancona verso casa si è concluso con un episodio violento. Durante il tragitto, un passeggero avrebbe provocato un altro cane, portando a tensioni tra i passeggeri. Secondo quanto riferito, il cane sarebbe stato aizzato e avrebbe aggredito una persona, che avrebbe subito anche un'aggressione fisica. Le autorità stanno indagando sui fatti accaduti a bordo del mezzo.

Un viaggio di ritorno da Ancona verso casa trasformato in un incubo. Prima le provocazioni sul bus, gli sguardi, le tensioni per un posto non lasciato libero. Poi, una volta sceso alla fermata, il pestaggio in branco, il cane aizzato contro e la rapina. A raccontarlo ieri in aula è stato un bengalese di 21 anni, oggi residente ad Ancona, vittima dell’aggressione avvenuta il 24 marzo 2023 a Castelfidardo e testimone chiave nel processo a carico di un coetaneo della Repubblica Dominicana, difeso dall’avvocato Paolo Tartuferi, imputato per rapina e lesioni aggravate in concorso. "Ero salito sul bus ad Ancona, poi sono sceso a Castelfidardo, tornavo a casa – ha raccontato ieri la vittima, in tribunale -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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