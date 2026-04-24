Campania il dossier su Casucci | 5 anni di turismo tra Covid e aree interne

Mercoledì 29 a Telese Terme è stato presentato un dossier digitale che analizza cinque anni di attività nel settore del turismo in Campania, con particolare attenzione alle conseguenze della pandemia da Covid-19 e alle strategie nelle aree interne. Il documento si concentra sul lavoro di Felice Casucci, evidenziando le iniziative e le azioni messe in atto durante questo periodo.

? Cosa sapere Presentato mercoledì 29 a Telese Terme il dossier digitale sull'operato di Felice Casucci.. L'analisi ricostruisce la gestione del turismo in Campania tra il 2020 e il 2025.. Il dossier digitale Verum Est Factum, che ricostruisce l’operato di Felice Casucci come Assessore al Turismo della Regione Campania tra il 2020 e il 2025, sarà presentato mercoledì 29 presso la Sala Lettura della Fondazione Gerardino Romano a Telese Terme. La pubblicazione, ospitata sul portale della Fondazione Gerardino Romano ETS, nasce per offrire una ricognizione dettagliata dell’attività istituzionale svolta da Casucci durante il quinquennio caratterizzato dall’emergenza sanitaria globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, il dossier su Casucci: 5 anni di turismo tra Covid e aree interne Notizie correlate Leggi anche: Turismo, Spazio Campania alla Bit di Milano: la regione punta su aree interne e grandi eventi Osservatorio dell’Appennino Meridionale a Fisciano: convegno su “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”E' in programma il prossimo 9 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 14, presso l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale del Campus universitario di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campania, la forza della biodiversità: le strategie per valorizzarla; Soffia un vento rinnovabile in Campania: il dossier di Legambiente ad Aquilonia; Forza Italia, Marina Berlusconi vede Cirio e chiede congressi unitari: fermento in Campania e Sardegna; Chi sono i paperoni della Campania: la nuova classifica (aggiornatissima) dei fatturati delle aziende. Mafie nei porti: Campania terza regione d’Italia per casi di criminalità, ecco il dossier di LiberaRapporto Libera Diario di Bordo: Campania maglia nera con 49 casi. Napoli e Salerno nel mirino dei clan. I dati shock su narcotraffico e rifiuti ... infocilento.it NAPOLI CANDIDATA PER L'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA (EMSA): LA REGIONE APPROVA IL DOSSIER04/04/2023 - Dopo la proposta avanzata ufficialmente il 24 novembre del 2021 con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto tra la Regione Campania e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, ... regione.campania.it Dieci Pmi di Campania, Calabria e Sicilia hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero nel corso della tappa napoletana della nuova edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che la Divisione Banca dei Terr - facebook.com facebook