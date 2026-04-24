Calciomercato Inter non solo Muharemovic | Ausilio ha bloccato pure lui! Tutti i dettagli

Durante il calciomercato, il direttore sportivo dell'Inter ha messo nel mirino anche Omar Solet, oltre a Muharemovic, e ha deciso di bloccare entrambi i trasferimenti. La società nerazzurra ha preso questa decisione per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. Le trattative sono state concluse senza ulteriori dettagli ufficiali sui termini o sui tempi di eventuali accordi.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Piero Ausilio oltre a Muharemovic ha bloccato anche Omar Solet per la difesa della prossima stagione. L’ Inter si muove con estremo anticipo sul mercato. La proprietà Oaktree, nonostante l’attenzione rivolta al campo per blindare lo scudetto, sta già definendo i contorni della rosa per il 2026, con l’obiettivo di garantire al tecnico rumeno innesti di qualità e prospettiva. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, doppio colpo in difesa: Muharemovic e Solet. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia, la dirigenza nerazzurra è stata rapidissima nel chiudere diverse operazioni nel reparto arretrato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo Muharemovic: Ausilio ha bloccato pure lui! Tutti i dettagli Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie Notizie correlate Calciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Tutti i dettagliCalciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa. Calciomercato Inter, blitz di Ausilio in Inghilterra per questo calciatore. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio ha osservato da vicino questo calciatore, con l’obiettivo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Ausilio sul futuro di Bastoni all'Inter: Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci...; Mercato, Marotta chiaro: non solo i riscatti di Stankovic e Akanji, tutti i nomi che vuole l’Inter. Inter, non solo Muharemovic: per la difesa rispunta un altro nome già cercatoMuharemovic potrebbe e dovrebbe essere il primo rinforzo per la difesa dell'Inter ma i nerazzurri puntano al doppio colpo ... fcinter1908.it Calciomercato Inter News | Manu Kone e non solo: doppio colpo da Trigoria? (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Inter News: spunta l'ipotesi di un doppio colpo dalla Roma, con Manu Koné e Mile Svilar che potrebbero arrivare insieme. ilsussidiario.net Calciomercato Inter Torna di moda quel nome facebook "È stato sempre rispettoso delle decisioni dell’allenatore e della società. L’ #Inter è uno dei migliori club al mondo, ed essere sempre pronti a difendere quella maglia non è facile. E lui ci è riuscito, e spero che i tifosi dell’Inter siano contenti di lui. Io so cosa x.com