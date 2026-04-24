Calciomercato Inter LIVE | il riscatto di Akanji la situazione Palestra

Sul fronte del calciomercato, l'Inter ha definito il riscatto di un difensore e sta monitorando la situazione di un centro sportivo. Sono state riportate indiscrezioni su incontri recenti e trattative in corso, con alcune operazioni che sembrano ormai concluse. La giornata di mercato ha visto diverse attività da parte del club, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle decisioni finali.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 24 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il riscatto di Akanji, la situazione Palestra Notizie correlate Calciomercato Inter, si avvicina il riscatto di Manuel AkanjiCalciomercato, per così dire, interno: l’Inter ha già fissato il primo acquisto della stagione 2026/27, ovvero il riscatto dal Manchester City del... Leggi anche: Calciomercato Inter, il futuro di Manuel Akanji tra riscatto e strategie difensive: le ultime da Fabrizio Romano Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Inter, rivoluzione centrocampo, Calha punto fermo: le novità; Inter-Como, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calciomercato Inter: quanto costa Palestra e perché il futuro di Dumfries è in bilico. Calciomercato, entrambi dicono Sì all’Inter: arriverà chi costa menoIl mercato dell'Inter prova a chiudere diversi colpi: primo Muharemovic, secondo Manu Kone, poi uno tra Gila e Solet ... interlive.it Calciomercato Inter: è stata presa questa decisione per il riscatto di Manuel Akanji. Ecco quale sarà il futuro di Denzel DumfriesCalciomercato Inter: è stata presa questa decisione per il riscatto di Manuel Akanji. Ecco quale sarà il futuro di Denzel Dumfries ... calcionews24.com Calciomercato Inter, arriva Muharemovic: intesa su tutto, i club studiano la formula https://tinyurl.com/24pd49za #calciomercato #calciomercatointer #inter #InterMuharemovic - facebook.com facebook Calciomercato #Inter Torna di moda quel nome x.com