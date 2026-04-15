Calciomercato Inter si avvicina il riscatto di Manuel Akanji

L'Inter sta per completare il riscatto di Manuel Akanji dal Manchester City, un’operazione che dovrebbe essere definita nelle prossime settimane. Il club ha già deciso di esercitare il diritto di acquisto sul difensore svizzero, che ha giocato con continuità durante la stagione appena conclusa. L’affare rappresenta il primo intervento di mercato ufficiale per la squadra nella stagione 202627.

Calciomercato, per così dire, interno: l’Inter ha già fissato il primo acquisto della stagione 202627, ovvero il riscatto dal Manchester City del centrale difensivo Manuel Akanji. Le prestazione del difensore svizzero nella sua prima annata italiana hanno fugato ogni dubbio. Sarà lui a guidare la Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, si avvicina il riscatto di Manuel Akanji Leggi anche: Calciomercato Inter, il futuro di Manuel Akanji tra riscatto e strategie difensive: le ultime da Fabrizio Romano Calciomercato Inter: Manuel Akanji resta, rebus Benjamin PavardInsieme all’intuizione di Chivu di trattenere in nerazzurro Francesco Pio Esposito, è stata l’operazione di calciomercato migliore dell’Inter...