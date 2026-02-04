Poker del Real Isola sul Fibbiana In A2 non sbagliano le due capolista

Il Real Isola ha dominato sul Fibbiana, conquistando una vittoria netta. Nell’ultimo turno di Serie A1 Uisp Empoli Valdelsa, le due capolista, Ferruzza e Casa Culturale, non hanno sbagliato, mentre tutte le altre squadre di vertice hanno rallentato. La classifica si muove, ma loro restano in testa.

A parte le due battistrada Ferruzza e Casa Culturale, nell’ultimo turno del campionato di Serie A1 Uisp Empoli Valdelsa hanno rallentato tutte le altre squadre di vertice. Il Real Isola batte 4-0 il Fibbiana è va al terzo posto. Nel torneo di A2, le capolista dei due gironi non sbagliano: il Castelnuovo supera 2-1 la Molinese e il Montespertoli regola 2-0 lo Staggia. Serie A1: Real Isola-Fibbiana 4-0; Unione Valdelsa-Gavena 0-0; Massarella-Limitese 2-2; Scalese-Vitolini 1-1; Computer Gross-Ferruzza 0-3; Rosselli-Usap 0-1; Casa Culturale-Martignana 4-0. Classifica: Ferruzza 42; Casa Culturale 41; Real Isola 29; Computer Gross e Unione Valdelsa 28; Limitese 27; Vitolini 25; Rosselli 23; Gavena 18; Martignana e Usap 16; Scalese 15; Fibbiana 12; Massarella 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

