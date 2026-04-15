Il Capalbio scenderà in campo questa sera alle 21 al campo ‘Bellucci’ di Agliana per la semifinale della Coppa regionale di Terza categoria. La squadra biancorossa affronterà l’Olmi in una partita che rappresenta un passaggio importante nel torneo. La sfida si svolge in un contesto di competizione regionale, con le due formazioni che cercano di proseguire il cammino verso la finale.

Appuntamento importante per il Capalbio. La formazione biancorossa stasera, sul terreno di gioco del ’Bellucci’ ad Agliana, alle 21 affronterà l’ Olmi nella semifinale di Coppa regionale di Terza categoria. Gara unica con eventuali calci di rigore se alla fine dei tempi regolamentari le due squadre saranno in parità. La formazione allenata da Alessio Schiano, dopo aver vinto la Coppa Provinciale di Terza categoria battendo in finale la Castiglionese 1-0, nei quarti di questa manifestazione regionale ha eliminato il Guasticce, imponendosi per 1-0 in terra labronica e pareggiando al ’Tronchetti Provera’ col punteggio di 2-2. L’undici di casa...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa regionale di Terza categoria. Il Capalbio scende in campo ad Agliana

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