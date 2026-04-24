Il Consiglio regionale della Calabria si sta confrontando con una mozione volta a sostenere i settori dell'agricoltura e della pesca, entrambi colpiti da una crisi. La discussione riguarda le possibili misure per affrontare l'aumento dei costi energetici che incidono sugli operatori di queste attività. La riunione si svolge in un momento di tensione economica e preoccupazioni per il futuro delle imprese locali.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Calabria discute la mozione per sostenere agricoltura e pesca.. L'aumento dei costi di gasolio e fertilizzanti mette a rischio le aziende calabresi.. Il Consiglio regionale della Calabria si prepara a discutere una mozione urgente per proteggere agricoltura e pesca dai costi energetici fuori controllo, dopo le segnalazioni di gravi difficoltà inviate dalle associazioni di categoria come la CIA Agricoltori Italiani. La tensione che scoppia nel Golfo Persico e il blocco delle rotte nello Stretto di Hormuz hanno colpito duramente i produttori locali, facendo schizzare alle stelle i prezzi del gasolio agricolo e dei fertilizzanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, crisi agricoltura e pesca: il rischio costi energetici

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