Calabria | 6 milioni per salvare 32 comuni dal degrado ambientale

La Regione Calabria ha deciso di investire 6 milioni di euro per interventi di riqualificazione in 32 comuni della regione. I fondi, provenienti da sanzioni ambientali, saranno destinati a progetti di bonifica delle acque e di rigenerazione urbana. La ripartizione delle risorse mira a migliorare le condizioni ambientali e a favorire la riqualificazione degli spazi pubblici nei comuni coinvolti.

? Cosa sapere La Regione Calabria stanzia 6 milioni di euro per 32 comuni beneficiari.. I fondi derivanti dalle sanzioni ambientali finanzieranno bonifiche idriche e rigenerazione urbana.. Oltre 6 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria per il recupero ambientale: oggi, nella Cittadella di Catanzaro, l’assessore Montuoro ha consegnato le convenzioni ai sindaci di 32 comuni beneficiari dell’avviso pubblico per la riqualificazione delle aree degradate. L’incontro tenutosi presso la sede regionale ha segnato l’avvio operativo di un piano strategico volto a contrastare l’abbandono di rifiuti e a restituire decoro ai luoghi pubblici. Le...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: 6 milioni per salvare 32 comuni dal degrado ambientale Notizie correlate Lombardia: 32 milioni per salvare le imprese dall’inflazioneIl tessuto produttivo della Lombardia si trova a fronteggiare uno scenario internazionale segnato da tensioni e instabilità, con l’assessore Guido... San Giorgio: piano per salvare l’ex Tabacchi dal degrado urbanoL’ex Agenzia Tabacchi di San Giorgio del Sannio, un tempo cuore pulsante dell’attività commerciale locale ora trasformata in un vuoto urbano, è al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In Calabria 439 milioni a famiglie e imprese: il piano di Cassa Centrale; Riqualificazione ambientale, oltre 6 milioni di euro ai comuni: Montuoro incontro i sindaci; Beni durevoli: nel 2025 in Calabria spesi 1,7 miliardi, -1,5%; Cariati: oltre 1,6 milioni dalla Regione per depurazione e rete fognaria. Calabria: Firma convenzioni per la riqualificazione ambientale, oltre 6 milioni ai ComuniL’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, ha convocato, oggi, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, un incontro con i sindaci dei Comuni beneficiari dell’avviso p ... ilmetropolitano.it In Calabria 6 milioni per accrescere le competenze linguistiche a scuolaPotenziare le competenze linguistiche e promuovere cittadinanza europea, inclusione e occupabilità. Sono questi gli obiettivi del bando, in pre-informazione, promosso dalla Regione Calabria e ... ansa.it MAXI PROCESSO 'NDRANGHETA NEL TIRRENO COSENTINO: CHIESTI FINO A 20 ANNI DI CARCERE La Dda di Catanzaro ricostruisce ruoli e gerarchie del presunto gruppo mafioso legato al clan Muto di Cetraro https://www.calabriainchieste.it/2026/04/24 facebook Mattinata al mercato insieme a Giovanni Donzelli: tra la gente, ad ascoltare e a raccontare la nostra visione per Reggio Calabria. Tanto entusiasmo e segnali chiari di fiducia verso il lavoro del Presidente Giorgia Meloni. La politica vera è presenza, ascolto e c x.com